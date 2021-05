İşkencedere’den yükselen çığlık: Lütfen sesimizi duyun, şu Ramazan günü! Ormanlarımızı katlediyorlar!

Çekim yaparken iş makinelerinin yanına yaklaşmanın mümkün olmadığını vurgulayan vatandaş, her yerin askerle çevrili olduğunu ve yaklaşan kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

“VADİ'NİN HER YERİNİ ASKERLER SARMIŞ DURUMDA”

Emniyetin görüntü çekimiyle ilgili tartışmalı genelgesiyle ilgili haberleri de o dakikalarda anımsayan vatandaş, “ama yasakmış diyorlar…” diyor ve şöyle devam ediyor:

* Gördüğünüz gibi bütün geçiş alanlarımızı askerler kapatmışlar. Ormandan gizli şekilde çekim yapıyoruz. Çünkü çok fazla yaklaşamıyoruz, yanlarına yaklaştığımız zaman bütün herkesi tutuklayıp (gözaltı) direk karakola götürüyorlar. Artık insanlar hep ormana kaçmak zorunda kaldı. İş makineleri hala durmadan çalışıyor.

* Şimdi iş makinelerini göstermek istiyorum size, evet gördüğünüz gibi iş makineleri hala devam ediyor. Askerler her tarafı kapatmışlar, sadece onlar var çalışma alanında, sahada. Ormanlarımızı katlediyorlar, hiç acımadan ormanlarımızı katlediyorlar! Aşırı derecede asker gönderilmiş bölgeye. Vadi'nin her yerini askerler sarmış durumda. Özel istihbaratlar, her şey…

“DÜNYANIN BU KATLİAMA KARŞI SEYİRCİ KALMASINI İSTEMİYORUZ”

Yeterince destek göremediklerini belirten vatandaş şu ifadeleri kullandı:

* Gördüğünüz gibi bunun gibi gürgen ağaçlarımızı yok etmeye çalışıyorlar ama sesimizi hala duyuramadık. Hiç kimseden bir destek göremiyoruz. Biz tüm dünyanın bu katliama karşı seyirci kalmasını istemiyoruz. Herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun, bu Ramazan günü. İnsanlar aç susuz sahurda kalkıp yola düşmüş. İnsanlar olay yerine gelebilmek için.

* Hala savaşmaya devam ediyoruz, direnişe devam ediyoruz. Çünkü kendi memleketimizde, kendi yaşam alanlarımız elimizden alınmak isteniyor, yok edilmek isteniyor. Resmen katliam yaşanıyor şu anda İkizdere Vadisi'nde. Ne olursunuz tüm bürokratlardan ricamız, sesimizi duysunlar, sesimize ses olun ne olursunuz sosyal medyada, basında her yerde yer verin bize” diye sözlerini tamamlıyor.

