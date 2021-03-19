İŞKUR’dan çifte standart: CHP’li belediye iş için 100 kişi istedi, reddedildi

Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü kentte bulunan bazı market zincirleriyle İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay sürecek olan kurs programı anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, katılımcıların Genel Sağlık Sigortaları (GSS) primi yatırılacak, günlük 108,68 liradan aylık 2 bin 825,68 lira maaş ödenmesine ve program bitiminde de katılımcıların en az yüzde 50'sinin istihdam edileceğini açıkladı.

İŞKUR UYGUN GÖRMEDİ

CHP’li Kırşehir Belediyesi de İşbaşı Eğitim Programından faydalanmak için İŞKUR’a yazı yazarak, park ve bahçelerde çalıştırılmak üzere 100 kişi istedi. Ancak, marketler ile anlaşma yapan İŞKUR İl Müdürlüğü, “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesinde istinaden uygun görülmemiştir” diye belirterek belediyenin talebini geri çevirip, program sonunda en az 50 kişinin iş bulmasını engelledi.

“SİYASİ BİR KARAR”

İŞKUR İl müdürlüğünün olumsuz cevabına bir anlam veremediklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kurumun kararının siyasi olduğunu dile getirdi. Başkan Ekicioğlu, 570 kişinin İŞKUR aracılığıyla AKP döneminde belediyede çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* İnsanlarımızın iş sahibi olmaları için özel firmalarla yapılan anlaşmalar bizi sevindiriyor. Yüzde 50 istihdam garantili 3 aylık iş başı eğitimi projesini duyunca biz de vatandaşlarımızı bundan faydalandırmak istedik. Belediye bünyesinde 3 ay boyunca iş başı eğitim projesi kapsamında 100 kişi talebinde bulunduk. Bu 100 kişiden 50'sini de 3 ay sonunda istihdam edecektik. Ama İŞKUR İl Müdürlüğü bu talebimize olumsuz cevap verdi. Çok yazık. Bize sırf siyasi nedenlerden ötürü hayır diyorlar. En az 50 kişinin iş sahibi olmasını evine ekmek götürmesi şu pandemi ortamında İŞKUR engellemiştir.