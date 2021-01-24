İsmet İnönü için ağır ifadeler kullanan müdüre suç duyurusu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Uyar’ın İsmet İnönü'nün mayolu fotoğrafını paylaşarak; “Devlet yönetmek ciddiyet ister. Lider olmak saygınlık ister. Bir lider de görüntü ve duruş çok önemlidir Şimdi anlıyorum güzel ülkemin neden yıllarca geri kaldığını. Kimler bizi temsil etmiş. Yazık, boşa geçen yıllarımıza” ifadeleri tepki çekti.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan CHP Alanya ilçe Başkanı Coşkun Karadağ, Müdür Uyar hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını söyledi.

“GERÇEKTEN ÜLKEYE İHANET OLARAK KABUL EDİYORUM”

“Biz çocuklarımızı kime emanet edeceğiz” diyen CHP’li Karadağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bu işin en vahim noktalarından bir tanesi de bunu söyleyenin bir devlet memuru oluşu. Bir ilkokul müdürü oluşu. Biz çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz eğitim almaları için. Ben buradan devlet memurlarının bir takım siyasetçilerle birlikte çalışma yapmalarını gerçekten ülkeye ihanet olarak kabul ediyorum.

İsmet İnönü bizi yedi düvele karşı temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar koruyarak bizlere devletin tapusunu getirdi. Buna laf atmak asıl ciddiyetsizliktir. Biz CHP olarak bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, başta Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere aşağılayıcı ifadeler kullanmasını kabul edemeyiz” dedi.