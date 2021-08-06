İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Adayların 20 Ağustos tarihine kadar belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

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