İstanbul Barosu seçime gidiyor

Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu seçime gidiyor. Pandemi nedeniyle ertelenen Genel Kurul, 16-17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Yaklaşık 53 bin avukatın oy kullanacağı Genel Kurul'da Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı ve halen başkan olan Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 grubun başkan adayı yarışacak.

HUKUKSUZLUKLARIN MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ

SÖZCÜ'ye konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun geçtiğimiz yıl ertelendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

İstanbul Barosu Genel Kurulu hukuka aykırı bir biçimde, yasada açıkça belirlenmiş olmasına rağmen genelgelerle bir yıl süreyle ertelendi. Hukuka saygısız bir yönetimin yaptığı bu işlemlerden sonra nihayet baronun Genel Kurulunu toplayabiliyoruz. Bu Genel Kurul'da geçmişe dönük olarak 3 yıldır yaşadığımız bütün hukuksuzlukların bir muhasebesini yapacağımız, yaşadığımız hukuksuzluklara yanıt verebileceğimiz bir haykırışın çıkması gerekiyor. Çoklu baroya karşı yaptığımız mücadelenin haklılığını haykırabilmemiz gerekiyor. Mesleki anlamda elimizden alınan kazanımların geri verilmesi mücadelesindeki kararlılığımızın haykırılması gerekiyor.

İSTANBUL BAROSU’NUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR

– Bütün bunlarla birlikte, önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye'nin gündemini özellikle de Anayasa değişikliklerini değerlendirerek, İstanbul Barosu'nun bu konudaki ağırlığının da ortaya konulması gerekiyor. Bu ülkede yargı bağımsızlığını, özellikle de hukuk devleti ilkesinin kaybedildiği bir ortamda İstanbul Barosu'nun daha farklı ve daha yeni bir anlayışla ortaya çıkması zorunludur.

BARONUN SESİ KISILAMAZ

– Özellikle laiklikle ilgili olarak, cumhuriyet değerlerinden rövanş almaya dönük anlayışlar karşısında İstanbul Barosu'nun yeni, kesin ve kararlı bir tavır alması da zorunludur. Bu anlayışlar içerisinde Genel Kurulumuza gidiyoruz. Genel Kurulumuzun öteden beri olduğu gibi, baronun sesinin kısılmayacağı, hak arayışlarından hiçbir zaman vazgeçilemeyeceği bir ortamı bize yeniden sağlaması ve yetki vermesini bekliyoruz.

– Siyasetin her alanında yeni bir Anayasa değişikliği hazırlanıyor olması İstanbul Barosu'nun yeni bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşanan hukuksuzluğun temelinde, özellikle 2017'de gerçekleştirilen rejim değişikliğinin önemli bir rolü vardır. Bizim açımızdan bir Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi bu açıdan son derece önemlidir.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜN BİR PARÇASI OLMAK ZORUNDAYIZ

– Parlamenter sisteme dönüşü sağlayabilecek bir iddianın İstanbul Barosu olarak parçası olmak zorundayız. O nedenle de baro olarak deneyimli bir kadroyla, şimdiye kadar olup bitenlerin içerisinde bulunmuş, onun mücadelesini vermiş ve Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütü olabilmiş İstanbul Barosu'nun mücadele kodlu geleneklerinden yararlanarak, marka değerini koruyabilmiş bir anlayışı şimdi daha kararlı bir şekilde ortaya çıkarmak zorundayız. Önümüzdeki bir yılın herhangi bir biçimde pas geçilmesi halinde ortaya çıkabilecek olan sorunların kaynağında yurttaşların ciddi bir mağduriyeti yatacaktır. İstanbul Barosu'nun bir hukuk kurumu olarak buna olanak vermemesi gerektiğini düşünüyorum.

7 GRUBUN ADAYI BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı, ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarışacak.