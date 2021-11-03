İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe forması özrü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılmasıyla ilgili, "Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz" denildi.

Habip ATAM

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Çiftlikbank davasının önemli isimlerinden Fatih Aydın dün Uruguay’dan teslim alınarak, Brezilya üzerinden İstanbul’a getirildi. Aydın’ın üzerinde Fenerbahçe forması olması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildiği süreç içerisinde ilk Uruguay’daki fotoğrafları medyaya düşen Fatih Aydın’ın üzerinde bir forma bulunduğu ve mozaiklenerek belirsizleştirildiği dikkat çekti. Fenerbahçe forması giydiği anlaşılan şüphelinin diğer fotoğraflarında ise formanın üzerine siyah bir tişört giydirildiği gözlendi.

İstanbul Havalimanı’ndan da tişörtle çıkan Fatih Aydın’ın sağlık kontrolü sonrasında yeniden Fenerbahçe formasıyla dışarıya çıktığı görüldü. Kameralara yansıyan o görüntüler de Fenerbahçe taraftarının tepkisine sebep oldu. Gece 22.00 sıralarında Emniyete getirilirken üstünde yeniden siyah tişörtün giydirildiği görülen Fatih Aydın’ın sağlık kontrolü sonrası Fenerbahçe formalı görüntüleriyle ilgili açıklama yapıldı.

‘HAKLI BİR ÜZÜNTÜ VE TEPKİ’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın adlı şahıs, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır.

TİŞÖRTLE GİRDİ FORMAYLA ÇIKTI

* Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.

ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

* Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz.

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