İstanbul Gelişim Üniversitesi 37 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi boş bulunan kadrolarına 37 öğretim görevlisi alımı yapacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe 27.09.2021 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapacaktır.

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