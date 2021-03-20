‘İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez’

İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilemeyeceğini ileri sürdü.

Anayasa’nın 90’ıncı maddesini hatırlatan Sözüer, bu maddedeki, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz”i ifadesine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anlamı; İstanbul Sözleşmesi yürütme tasarrufuyla feshedilemez. Yetki gaspıyla TBMM devre dışı bırakılamaz.”