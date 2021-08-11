İstanbul ve 2 il açıklarında ‘süper hücre’ oluştu! Meteoroloji’den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar sistemine yansıyan görüntülerde; Edirne, Tekirdağ ve İstanbul açıklarında 'süper hücre' hareketliliği yaşandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

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Orman yangınlarının ardından Türkiye bu kez de sel felaketleriyle sarsıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’nin radar sistemindeki görüntülere göre ise Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı.

Ani sağanak yağmur, dolu, fırtına ve şimşeğe neden olabilecek olan hadisenin Çerkezköy, Çorlu, Silivri ve Büyükçekmece tarafında görülebileceği ancak İstanbul merkezinde ise görülmeyeceği belirtildi.

2 İLE UYARI

Öte yandan müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada iki ile uyarıda bulunularakşu ifadelere yer verildi;

Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.