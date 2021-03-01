İstanbul’a iki raylı sistem hattı daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM’nin son kesiminde kazıya başlama töreni gerçekleşti. İstanbul'da yapımı devam eden projeler bittiğinde raylı sistem ağının 251 kilometreden 342 kilometreye yükseleceğini belirten Karaismailoğlu, bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığın kazandırmış olacağını kaydetti.

YÜZDE 55 İLERLEME KAYDETTİK

Küçükçekmece-Halkalı-Kayaşehir-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının; Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünelimize ilk kazmayı vurduklarını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Başlayacağımız kazı çalışmalarında, toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek, bu yılın sonunda Halkalı istasyonumuza ulaşmayı planlıyoruz. Marmaray Halkalı istasyonu ile başlayan yüzde 55'lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta; Marmaray, Küçükçekmece Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-Havalimanı hattımız; Halkalı istasyonundan Marmaray Banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayasehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı metrosuna, havaalanından da İstanbul Havalimanı-Kağıthane- Gayrettepe hattına bağlanacaktır.

30 DAKİKANIN ALTINA İNECEK

– İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşımın süresini, 30 dakikanın altına indirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreye ulaşmak için; hat ve araç tasarımlarımızı yaparken, saatte 120 kilometrelik hıza çıkarak ülkemizin en hızlı metrosunu yapmayı hedefledik. Bu hatların tamamlanması ile Beşiktaş Kağıthane, Kemerburgaz'dan Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece’ye de metro bağlantıları sağlanmış olacaktır. Böylece Gebze'den Halkalı'ya uzanan marmaray hattının devamında Halkalı-İstanbul havalimanı ve Havalimanı-Gayrettepe hatları ile toplam da yaklaşık 146 km'lik İstanbul'u çepeçevre saran bir raylı sistem hattı tamamlanmış olacaktır.

– Bugün, İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent-Hisarüstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız bulunuyor. İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir.

342 KİLOMETREYE YÜKSELECEK

– Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye; en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir. Elbette megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak; 4,5 km'lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 km'lik Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız.

– İstanbul'umuza 12,9 km'lik iki yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul'a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. (İHA)