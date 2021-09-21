İstanbul’da bir garip boşanma davası… Eşiyle ilgili gerçeği öğrendiğinde şok oldu

İstanbul’da 5 yıl önce evlendiği eşinin "Beni aldatıyor" diye boşanma davası açtığı 37 yaşındaki koca, karşı boşanma davası açarak 51 yaşındaki karısının evlenirken kendisinden 3 yaş büyük olduğunu söylemesine rağmen 13 yaş büyük olduğunu iddia etti.

Hayati ARIGAN

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İstanbul'da yaşayan Tahsin ve Şerife B. çifti, altı ay kadar arkadaşlık yaptıktan sonra 2016'da evlendi.

Çiftin çocukları olmadı. Tahsin B., eşinin tıbben hamile kalmasının mümkün olmadığını ileri sürerken, Şerife B. ise kocasının tedaviyi kabul etmediğini iddia etti.

İstanbul Aile Mahkemesine açılan karşılıklı boşanma davasına verilen dilekçelerde taraflar şu iddialara bulundu.

SADAKATSİZLİKLE SUÇLADI

Şerife B. eşi Tahsin B.'nin kendisini aldattığını ve çalışmadığını ileri sürerek 100 bin TL manevi tazminat isteyerek boşanma davası açtı. Eşinin kendisine son olarak şiddet uyguladığını ileri süren Şerife B. evliliği boyunca kocasının borçlarını da ödemek zorunda kaldığını iddia ederek aylık bin TL de nafaka istedi.

KARISININ YASA DIŞI İŞLERE KARIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Tahsin B. ise 5 yıllık evliliğinde, eşinin sahte belge kullanmak başta olmak üzere birçok yaşa dışı işe karıştığını iddia ederek, en son eşinin çocuk sahibi olamayacağını kendisinden saklandığını öğrenmesi üzerine ortak konuttan ayrıldığını belirtti.

Tahsin B. yaklaşık 300 bin TL değerindeki mali haklarını isteyerek anlaşmalı boşanma görüşmeleri yaptığı sırada eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendi.

13 YAŞ BÜYÜK ÇIKTI

Tahsin B. eşinin aylarca sahte kimlik belgesi kullanarak kendisine ve ailesine, üç yaş büyük olduğu yalanını söylediğini iddia ederek kendisinden 13 yaş büyük olduğunu evlendikten haftalar sonra öğrendiğini belirtti.

Gerçeği öğrendikten sonra boşanmak istediğini belirten Tahsin B., ancak kendi ailesinin gelinlerine bir şans daha vermesini istemesi üzerine vazgeçtiğini dilekçesinde anlattı.

SAHTE İSİM VE İMZA KULLANIYOR

Tahsin B. nişanlıyken büfe işletmeciliği, evlendikten sonra ise özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirttiği dilekçesinde, ancak eşinin Ayten K. isimli bir mali müşavirin ismini ve imzasını kullanarak birçok insanı ekonomik olarak zarara uğrattığı ve bu sebeplerle tehdit edildiğinin ortaya çıkması üzerine, Şerife B.'nin de isteği sonucu işinden istifa edip yanında çalışmaya başladığını anlattı.

HİLELİ BİR HAYAT HİKAYESİ VAR

Tahsin B.'nin avukatı Ahmet Başçı karşı boşanma davası açarak dilekçesinde, “Şerife B., iş bu evliliğin en başından sonuna kadar hileli bir hayat hikayesi kurmuştur. Müvekkile karşı sahte kimlik belgesi kullanan, mali müşavir olmamasına rağmen yetkiliymiş gibi imzalar atan, onlarca insanı mağdur eden ve son olarak da hamileyim deyip müvekkili aldatan, muvazaalı hukuki işlemlerle zilyetliği Tahsin B.'ye bırakılan otomobili bile gece yarısı davacının annesinin evine polis yollayarak el koyan Şerife B., sunduğumuz her türlü delille de sabit olduğu üzere, bu evliliğin sonlanmasında yüzde yüz kusurludur” dedi.

HAMİLELİK KONUSUNDA BİLE ALDATTI

Dilekçede 1971 doğumlu olan Şerife B.'nin hamile kalması tıbben mümkün olmamasına rağmen kocasını aylarca hamileyim diyerek de kandırdığı ve “hamilelik konusunda” dahi aldattığı ileri sürüldü.

200 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Dilekçede eşinin kendisinden 13 yaş büyük olduğunun anlaşılması, Şerife B.'nin yakınlarına, eşe, dosta “Tahsin yüzünden çocuğumuz olmuyor” söylemleri sebebiyle kişilik haklarının zarara uğradığını belirten Tahsin B., davasının kabulü ile 125 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat istedi.