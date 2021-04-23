İstanbul’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVID-19 salgınının gölgesinde kutlandı.

Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde başlayan kutlamalar kapsamında, bando ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin ritim grubu kısa bir gösteri yaptı. Daha sonra, 23 Nisan'a özel olarak hazırlanmış 2 TIR ve 25 araç ayrılarak Kadıköy'ün 21 mahallesini turladı.

“ATAM NE SENDEN VAZGEÇERİZ NE DE SENİN ESERİNDEN”

Dr. Faruk Ayanoğlu caddesi boyunca ilerleyen TIR’da bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, camlarından korteji izleyen vatandaşları selamlayarak “Kıymetli komşularım, sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği çocuk bayramı hepimize kutlu olsun. Biz Kadıköylüler daha güzel, daha coşkulu kalabalıklarla bayram kutlamaya alışığız. Ama 2 yıldır bayramlarımızı, sağlığımız ve geleceğimiz için kısıtlı koşullarda kutluyoruz. Bu da geçer, bunu da atlarız. Bayramlarımızı her şartta kutlarız. Atam ne senden vazgeçeriz, ne de senin eserlerinden. Hepimizin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

PALYAÇOLAR GÖSTERİ YAPTI

Kadıköy Belediyesi salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğlenceyi mahallelerine taşıdı. Tırlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak palyaço, jonglör ve bando müzisyenleri yer aldı. Palyaçolar bazı caddelerde durarak gösteri yaptı.

ÇOCUK MECLİSİ ONLINE OLARAK TOPLANDI

Kadıköy'de ikamet eden 9-13 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemiyle toplandı. Çocuk Meclisi'ne kayıtlı 32 çocuğun yer aldığı toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Çocukların bayramını kutlayan Odabaşı, “Belediye Başkanı olmayı çocukluktan beri mi hayal ediyordunuz?”, “Başkan olmak nasıl bir duygu?” gibi soruları yanıtladı, çocukların Kadıköy'le ilgili talep ve beklentilerini ilgili müdürlüklere iletmek üzere not aldı.