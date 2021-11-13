İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

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İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki bölgede görüş mesafesi düştü.

Sis nedeniyle deniz ulaşımı da etkilendi. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz’ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.

İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan sisle kaplı Boğaz’da tekneleriyle balık tutanlar görsel şölen oluşturdu. Sahilde yürüyenler, eşsiz manzarayı telefonlarının kameraları ile görüntüledi.

DHA

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