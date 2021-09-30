İstanbul’da taksi krizi: Şikayet yağıyor

İBB'ye 2021 yılının ilk 9 ayında taksilerle ilgili tam 103 bin 375 adet şikayet başvurusu geldi. Şikayet nedenlerinin başında da “yol ve yolcu seçme” yer aldı. Bu konuda 26 bin 576 şikayet başvurusu yapıldı. Bugün gerçekleştirilecek UKOME toplantısında İBB yönetimi, taksi sorunun çözmek için 1000 yeni taksi teklifini 9’uncu kez oya sunacak.

Özlem GÜVEMLİ

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2019 yerel seçiminin ardından üye yapısı hükümet temsilcileri lehine değiştirilen İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

İBB yönetiminin 5 bin yeni taksi için hazırladığı, daha sonra 1000 olarak revize ettiği teklifler, UKOME'de hükümet temsilcilerinin oyları ile 8 kez reddedilmişti.

Geçtiğimiz temmuz ayında yıllardır bekleyen toplam 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüşümü için sunulan teklif kabul edilmişti ancak bu karar da taksiciler esnaf odası tarafından iptali istemi ile mahkemeye taşındı.

İBB yönetimi, bugün de 1000 yeni taksi önerisini 9'uncu kez oya sunacak.

103 BİN 375 ŞİKAYET

Toplam 17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul'da yaşanan kriz, İBB'ye gelen şikayet başvurularında da açıkça ortaya çıktı.

İBB'nin verilerine göre 2021 yılı başından 27 Eylül 2021 tarihine kadar taksi konusunda tam 103 bin 375 şikayet başvurusu geldi.

Bu başvuruların yüzde 48'i anlık olarak çözüm merkezi tarafından bilgilendirilerek çözüme kavuşturulurken yüzde 52'si çözülmesi için ilgili birimlere iletildi.

PANDEMİ SONRASI ŞİKAYET ARTTI

2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında yaşanan pandemi ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle günlük ortalama şikayet başvurusu 250 idi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu sayı 350'ye, açılmanın yaşandığı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 500'e çıktı.

İLK SIRADA “YOL VE YOLCU SEÇME” ŞİKAYETİ VAR

Normalleşme ile birlikte ulaşımda taksinin talep edilme oranı da şikayet başvuruşu oranı da arttı.

İBB'ye 2021 yılının ilk 9 ayında gelen 103 bin 375 şikayet başvurusunun birinci sırasında 26 bin 576 şikayet ile “yol ve yolcu seçme” yer aldı.

17 bin 401 kişi kayıp eşya şikayetinde bulundu. 7 bin 12 kişi kaba davranış, 6 bin 77 kişi trafik kuralı ihlali, 4 bin 26 kişi de kısa mesafe diye yolcu almama konusunda şikayet başvurusu yaptı.

Şikayetlerin en çok geldiği ilçelerin ilk üç sırasında da Fatih, Esenyurt ve Şişli yer aldı.

Taksi ile ilgili 2020 yılın da pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen 99 bin 106 şikayet gelmişti.