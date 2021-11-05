İstanbul’da yoğun sis nedeniyle vapur seferleri aksadı

İstanbul Boğazı'nda bugün yaşanan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri aksarken, Marmaray'da ek seferler işletilmeye başlandı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Boğazında bugün yaşanan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri aksadı. Bu nedenle Marmaray’a ek seferler konuldu.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazında bugün yaşanan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri aksamıştır. Bu nedenle Marmaray’da Yenikapı – Söğütlüçeşme istasyonları arasında ilave trenlerimiz işletilmektedir” denildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sis ve pus hadiselerinin birçok bölgede Pazartesi gününe kadar süreceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

* Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

METRO SEFERLERİNDE DE AKSAMA YAŞANIYOR

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Seferlerin uzun aralıklarla yapılması nedeniyle Taksim Metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar dakikalarca metronun gelmesini bekledi. Bazı vatandaşlar, istasyona dolu gelen metroya binemezken, bir sonrakini beklemek zorunda kaldı.

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