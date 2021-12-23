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İstanbul’da doğalgaz alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 kişi iddiaya göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi hastaneye sevk edildi.

Yayınlanma: 17:15 - 23 Aralık 2021 Güncellenme:
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İstanbul’da doğalgaz alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay İstanbul Küçükçekmece’de meydana geldi. Kanarya Mahallesi’nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. DHA

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