İstanbul’da doğalgaz alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 kişi iddiaya göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi hastaneye sevk edildi.
Olay İstanbul Küçükçekmece’de meydana geldi. Kanarya Mahallesi’nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. DHA