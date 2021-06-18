İstanbul’un katlı otoparkı yıkılıyor, yerine meydan geliyor

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Beyoğlu Karaköy'e yeni bir meydan düzenlemesi yapmak üzere hazırlanan imar planları gündeme geldi.

Plan değişikliği için hazırlanan teklifte, İstanbul'un tarihi merkezindeki kamusal açık alan ihtiyacını gidermek ve bir su kenti olan İstanbul'da kentlinin denize erişebilirliğini arttırmak amacıyla Karaköy merkezinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

MEVCUT MEYDAN İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Geçmişte Karaköy Rıhtımı yanında bir karşılama alanı olarak kullanılan ve bugün üzerinde Karaköy Katlı Otoparkı'nın bulunduğu alanın Karaköy İskelesi'nin yanındaki meydan ile birleştirilerek düzenlenmesinin uygun görüldüğü kaydedildi. Bu amaçla hazırlanan plan değişikliği 2020 yılının temmuz ayında İBB Meclis gündeminde kabul edilmiş ve koruma kurula gönderilmişti.

Planlama sürecine, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gelen görüş ile son nokta konuldu. Kurul, bazı düzenlemeler yaparak plan değişikliğini uygun buldu. Kurul kararı ile birlikte değerlendirilmek üzere İBB Meclisi'ne gönderilen plan değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7 BİN METREKARELİK MEYDAN

Yapılan değişiklik ile katlı otoparkın olduğu alan ‘meydan’, altı da zeminaltı otopark olarak planlara işlendi. İBB'ye ait olan yaklaşık 7 bin metrekarelik alan meydan olarak düzenlenmiş oldu.

Önümüzdeki süreçte meydan çalışmasının projesi hazırlanacak ve ihaleye çıkılacak. Karaköy Katlı Otoparkı, İstanbul'un ilk çok katlı otoparkıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1973-1977 yılları arasında başkanlığını yapan CHP'li Ahmet İsvan tarafından 1976 yılında açılmıştı.