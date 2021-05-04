İşte parti devleti fotoğrafı

PARTİ devleti al­gısına yol açan son örnek, Elazığ'dan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında “Ko­ordinasyon toplan­tısı” düzenlendi.

Toplantıya, üst düzey bürokratlar, kurumların il mü­dürleri, Valilik temsilcilerinin yanı sıra AKP'liler de tam kadro katıldı. Muhalefetten kimsenin olmadığı toplantı masasında AKP'liler Bakan Kurum'un sağında, bürokrat­lar ise solunda dizildi.

Top­lantıya TOKİ Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Ba­kan Yardımcısının yanı sıra AKP milletvekilleri ile AKP İl, ilçe ve belde Başkanları ile AKP'li belediye başkanları katıldı. CHP İl Başkanlığı ise kendilerine her­hangi bir davetiye gelmediğini bildirir­di.



Bakan Kurum'la birlikte grup, tam ka­panma kuralını hiçe sayarak Elazığ ve ilçelerinde denetime çıktı. Partinin yeni binasında toplu poz verdiler. İl Başkanlı­ğı yapılan denetimi de “Sivrice ilçemizdeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduk” diyerek duyurdu.