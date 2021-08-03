İşte yanan ormanlar

Hükümet yetkilileri günlerdir Türkiye’yi kasıp kavuran yangınların verilerini halen açıklamadı. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Tevfik Türk, hem yanan orman alanlarının yangından önceki ve sonraki görüntülerini gözler önüne serdi, hem de ne kadar alanın etkilendiğini rakamlar ile açıkladı.

GÖKMEN ULU

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Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, büyük yangınların haritaları ve verilerini çıkardı. Yetkililerin şu ana kadar yangından etkilenen alan büyüklükleri ile ilgili bir açıklama yapmamasına rağmen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda çalışan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, Sentinel 2A uydu görüntülerinin kısa dalga (SWIR) ve yakın kızılötesi (NIR) bantları ile yaptıkları çalışmaların sonucunu SÖZCÜ'ye açıkladı.

Büyük yangın alanları ile ilgili çalışmasını paylaşan Türk, “TMMOB'a bağlı tüm odalar ile süreci yakından takip ediyoruz ve Muğla-Antalya şubelerimiz sahada ve onlarla sürekli görüşerek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Felaketin sona erdirilmesinden sonra detaylı raporlarımızı ayrıca açıklayacağız. Önceliğimiz yaşanan yangınların kısa zamanda sonlandırılması” dedi.

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Marmaris / 2 Ağustos 2021 tarihli Sentinel 2 A uydu görüntüsü

Manavgat’ta yangından etkilenen alan 350.000 dekar