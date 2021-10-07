İYİ Parti lideri Akşener AKP’nin kalesinde bir dokundu, bin ah işitti

Memleket gezileri kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener'e bir badem üreticisi gübre fiyatlarından ve ürünlerini satamamaktan dert yandı. Gırtlağa kadar bankalara borçlu olduğun söyleyen badem üreticisi, "Sabaha kadar uyuyamıyorum. Ben bu gübreyi bahçeye vermezsem ürün alamam. Ürün alamazsam zaten borcumu ödeyemem. Gırtlağa kadar bankalara borçluyum. Geçen sene 14 ton gübreyi 34 bin liraya bu sene aynı tonda gübre almaya kalksam 92 bin lira tutuyor." dedi.

Ahmet KAYA

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“Memleket Gezileri” kapsamında yurdun dört bir yanını il il, ilçe ilçe gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü durağı AKP’nin en çok oy aldığı illerden biri olan Adıyaman’dı. Akşener'e, Adıyaman gezisinde İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Adıyaman il, ilçe başkanları eşlik etti.

Akşener, ilk olarak Kahta ilçesinde esnafı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Esnaf, iş yapamamaktan, pahalılıktan, borçlardan insanların alım gücünün düşüklüğünden ve sattıkları malı pahalılık nedeniyle yerine koyamamaktan şikayet etti.

“BU DÜZENİN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ”

Bir telefoncu dükkanına giren Akşener’e, buradaki esnaf, siyasilerden dert yandı. Siyasetçilerin halktan uzak olduğunu belirten esnaf, “Diğer siyasetçilere bakınca halktan uzaklar, sırtlarını dönmüşler sadece seçimden seçime geliyorlar Bu durumdan halk olarak şikayetçiyiz. Ben bu konuda size inanıyorum, Millet İttifakı olarak seçimi kazanırsanız güzel şeyler yapacaksınız. Bu düzenin sona ermesini istiyoruz.Biz vatandaşlar olarak bu durumdan bıktık, gına geldi. Dini siyasete alet ediyorlar halkı bu durumdan dolayı bezdirdiler. İnsanların alım gücümüz çok düştü” dedi.

Aynı yerde çalışan başka bir kişi ise “2 kişi çalışıyoruz. Buradan 2 ev geçindiriyoruz. Sabahtan beri 10 liralık iş yaptık” dedi.

“SABAHA KADAR UYUYAMIYORUM”

Akşener’e dert yanan badem üreticisi bir çiftçi ise gübre fiyatlarının yüksekliğinden ve ürünlerini satamamaktan şikayet etti. Gırtlağa kadar borç içinde olduğunu belirten üretici şöyle konuştu:

* Bizim çiftçi olarak sıkıntılarımız çok büyük. Biz bu sıkıntılarımızın altından kalkamıyoruz. Gübre girdi fiyatları yüzde 100'ün üzerinde zamlar geldi. Bu sene biz bu girdi maliyetin altına giremeyeceğiz ve üretim yapamayacağız. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Ben bu gübreyi bahçeye vermezsem ürün alamam. Ürün alamazsam zaten borcumu ödeyemem. Gırtlağa kadar bankalara borçluyum. Geçen sene 14 ton gübreyi 34 bin liraya, bu sene aynı tonda gübre almaya kalksam 92 bin lira tutuyor. Bademi de satamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız da var.

* Türkiye'nin badem ihtiyacının yüzde 30 – 40’ını Adıyaman'dan karşılayabiliyorken, bizim ürünlerimiz elimizde kalırken dışarıdan badem geliyor. Biz alternatif tarım üretelim diyerek elimizi taşın altına koyduk badem üretmeye başladık. Şimdi hem ürünümüzü satamıyoruz hem de gırtlağımıza kadar bankalara borçluyuz. Binin üzerinde üretici var Adıyaman'da ve hepimiz aynı durumdayız.

Akşener ise haftaya bademcilerin sorunlarını grup konuşmasında konuşacağının sözünü verdi.

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