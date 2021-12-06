İYİ Partili Dervişoğlu ile AKP’li vekiller arasında tartışma! MHP’den faiz açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından bütçe üzerine ilk sözü İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu aldı.

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İYİ Partili Dervişoğlu, şunları söyledi:

* Bugün geldiğimiz noktada cumhuriyeti ve demokrasiyi içselleştirememiş, araçsallaştırmış bir zihnin ürünü olan AK Parti iktidarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm yetkilerin tek adamda toplandığı, ne olduğu hala anlaşılamayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından yönetilmektedir.

* Türkiye’yi siyasi ve ekonomik çöküşe sürükleyen bu tek adam rejiminde TBMM’nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme, keyfî bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

* Partili cumhurbaşkanı, kararnameler yoluyla Meclis’in yasama yetkisini de fiilen gasbetmiştir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı fiilen sona ermiş, hukuk siyasetin tasallutu altında ezilmiş, korkusuz yargı hasreti günden güne kendini hissettirmeye başlamıştır.

* Partili cumhurbaşkanı, devletin ve milletin temsilcisi olmaktan çıkmış, bir siyasi görüşün temsilcisi ve siyasi kamplaşmanın bizatihi sebebi haline gelmiştir.

KISA SÜRELİ TARTIŞMA YAŞANDI

Bu sırada AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dervişoğlu’nun üslubunu eleştirerek, “Temiz bir dil kullanın, bütçe üzerine konuşun” diye konuştu. Dervişoğlu ile AKP’li milletvekilleri arasında bir süre tartışma devam etti. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un uyarısıyla tartışma son buldu.

MHP’Lİ AKÇAY: CUMHUR İTTİFAKI 5,5 YILINI BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTI

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 12 gün sürecek bütçe görüşmelerini sabırla ve dikkatle takip edeceklerini belirtti. Cumhur İttifakı’nın Türkiye ve Türk milleti paydasında kurulan ‘siyasi erdem’ ittifakı olduğunu kaydeden Akçay, “Bir sistem ittifakı olan Cumhur İttifakı 5,5 yılını başarıyla geride bırakmıştır. 3,5 yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistemdeki siyasi istikrasızlıklara son verilmiş, darbe ve vesayet müdahaleleri tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır” dedi.

Terörün, Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biri olduğuna dikkat çeken Akçay, “Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar terörün ve iş birlikçilerin hedefi olmamıştır. Aynı zamanda, Türkiye dışında terörle böylesine etkin ve başarılı mücadele veren bir ülke daha yoktur” diye konuştu.

Yüksek faizin, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vererek ekonomik atılımların önünü kestiğini söyleyen MHP’li Akçay, “Bu durum; işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığına neden olmaktadır. Enflasyonun kaynağı doğru tespit edilerek ve Türkiye faiz yükünden kurtulmalıdır” dedi. DHA

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