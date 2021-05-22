İYİ Partililere jet soruşturma

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında İkizdere ve Çayeli’de yaşanan provokatif olaylar için İYİ Partililer hakkında jet soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı duyuran İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, saldırgan tarafa da soruşturma istedi.

”SALDIRGAN TARAFA DA UYGULANMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye karşı yapılmaya yeltenilen organize saldırı karşısında müdahale etmek zorunda kalan İYİ Parti Erzurum mensubu kardeşlerimle ilgili açılan soruşturma ve muamelenin saldırgan tarafa da uygulanmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: YA ŞİMDİ GELİRSİNİZ YA…

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında yanında bulunan Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney’in ve Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yanger hakkında İkizdere Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Cinisli, ”Arkadaşlarımız dün gece adliyeye çağrıldı. Sabah gelelim demişler… ‘Şimdi geleceksiniz gelmezseniz gelir, biz alırırz’ demişler. Bunun üzerine partimizin avukatlarıyla birlikte gidip ifadelerini verdiler. Aynı uygulamanın saldırgan tarafada yapılmasını ümit ederim” diye konuştu.

İkizdere Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyle Erzurum Adliyesi’nde ifadesi alınan Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney’in ve Erzurum Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı.

”BİZ NEFSİ MÜDAFAA HAKKIMIZ KULLANDIK”

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan İYİ Parti Erzurum Basın ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömür Dadaş şunları söyledi:

*Genel Başkanımız Meral Akşener ile Rize’nin İkizdere ilçesinde maalesef ki istemediğimiz nahoş olaylar yaşandı, fakat bizler sabırla Rize İlimizin girişinden itibaren başlayan provokasyonlara hakaretlere göz yumduk ses çıkarmadık.

*Genel Başkanımızın esnaf ziyaretine başlaması ile hakaretlerinin boyutunu arttırıp hatta ağza almaktan edep duyacağımız küfürler savurmaya başlayan provokatörler ortaya çıkt. Bunlara da sessiz kalmamız ve karşılık vermememiz üzerine Genel Başkanımıza fiziksel saldırıya geçtiler, bizler sadece nefsi müdafaada bulunduk.

*Fakat nekadar üzücüdür ki basın ve medyaya sızdırılan görüntülerde olayların öncesi ve asıl cereyan eden noktalar kesilmiştir.

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