İzmir’de peş peşe korkutan iki deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5.1 ve 07.09'da 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Urla’ya 56.18 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 3.97 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

AYDIN’DA DA HİSSEDİLDİ

9 dakika sonra ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin ise Urla’ya 57.22 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.16 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

4.3 büyüklüğündeki depremin artçı olduğu açıklandı. Korkutan sarsıntılar İzmir‘in yanı sıra Aydın‘da da hissedildi.

SOYER: HERHANGİ BİR HASAR YOK

Bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer “Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada ise “Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

AHMET ERCAN: DAHA BÜYÜĞÜ ŞAŞIRTICI OLUR

Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan iki depremle ilgili şunları söyledi:

“Sisam'ın batısında İkerya adasında saat 07:00'da, M5,3'lük deprem 4,8 km derinde oldu. 30 Ekim 2020 Sisam M7,0'lık depremin gerginlik eklemesiyle oluşmuş artçı, az yıkımlı bir ortanca deprem. İzmir, Kuşadası’nı salladı. Daha büyüğü şaşırtıcı olur.”

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