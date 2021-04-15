İzmir’deki ‘128 milyar dolar nerede?’ afişleri de kaldırıldı

CHP'nin, yurt çapındaki parti binalarına astığı ve “Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede” diye sorduğu pankartlar valiliklerce kaldırılıyor. İzmir'de de söz konusu pankartlar polis ekipleri tarafından söktürüldü.

Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı binasına, beyaz zemin üzerine “128 milyar dolar nerede” yazılı pankart asılmıştı. Dün akşam saatlerinde polis ekipleri il başkanlığına yönlendirildi ve vinç yardımı ile pankart söküldü.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Hiçbir suç unsuru taşımayan 129 milyar dolar nerede sorusunu içeren pankartlarımız İzmir Valiliği'nin talimatı ve kolluk kuvvetlerinin marifetiyle vinç ile indiriliyor. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkı için sormaya devam edeceğiz: 128 milyar dolar nerede” açıklamasını yaptı.

Dün akşam saatlerinde CHP Bergama İlçe Başkanlığı binasında asılı olan aynı içerikli pankart kaldırıldı. Polisler, indirilen pankartı katladıktan sonra götürdü. Partinin ilçe başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, “Muhalefet görevimizi yapmaya ve 128 milyar dolar nerede sorusunu sormaya devam edeceğiz” dedi.

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