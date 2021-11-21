İzmir’deki barajlarda su seviyesi geçen yıla oranla arttı

İzmir'de kentin önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan ve aktif doluluk oranı yüzde 49,94 olan Tahtalı Barajı'nda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 28,08 olan Balçova Barajı'ndaki su seviyesi de geçen yıla oranla yüzde 15 arttı.

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Kentte su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı’nın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 36,6 olarak kayıtlara geçerken, 2021’de bu sayısı yaklaşık yüzde 14’lük bir artışla yüzde 49,94’e yükseldi. Aktif doluluk oranı yüzde 28,08 olan Balçova Barajı’nda da geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 15’lik artış yaşandı.

Balçova Barajı’ndaki aktif doluluk oranın 2 milyon 285 bin metreküp olup, bunun da 120 günlük suya karşılık geldiğine dikkati çeken İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, “Doluluk oranı sevindirici. Su seviyelerine bakıldığında herhangi bir şekilde endişelendirici bir durum yok. Önümüzdeki 1-1,5 yıl için bir sıkıntı yaşamayacağımızı tahmin ediyoruz. Yağış hasadı henüz başlamadı. Bundan sonraki yağışlarla doluluk oranı yükselecektir” dedi.

“HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE 450 GÜN YETECEK SUYUMUZ VAR”

Tahtalı Barajı’nın yaklaşık yüzde 50 doluluğu yakaladığının altını çizen Alpsoykan, şunları söyledi:

“Bu oran yaklaşık 163 milyon metreküp suya karşılık geliyor. Bu durumda hiç yağmur yağmasa bile İzmir’e 450 gün yetecek kadar su var. Bir önceki senenin aynı dönemine göre, doluluk oranında yüzde 14 fazlalık var.

2018-19 yağış hasadında Tahtalı Barajı’na 215 milyon metreküp su gelmişti. Bir sonraki yıl ise sıkıntılı bir dönem yaşadık. Dönemi 40 milyon metreküp ile kapattık. Geçtiğimiz yıl ise 138 milyon metreküp su geldi. Kentte idaremizin yönettiği su kaçaklarını önlemeyle ilgili çalışmaların da yararını görüyoruz.”

“SU, EN ÖNEMLİ DEĞER KAYNAĞIMIZDIR”

Balçova Barajı’nın da doluluk oranına değinen Alpsoykan, sözlerine şöyle devam etti:

“Balçova, sezonluk yağış hasadını aynı yıl içinde bitirdiğimiz bir barajdır. Çünkü küçük bir baraj. Balçova’da 120 günlük suyumuz var. Balçova Barajı’nda da bir önceki yıla göre, yüzde 15’lik bir artış söz konusu. Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda ise yaklaşık 120 günlük suyumuz var.

Tatlı su kaynaklarının dünyada kısıtlı olduğunu biliyoruz. Hem doğaya hem de gelecek kuşaklara sağlıklı bir yapı bırakmak adına suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Su, en önemli değer kaynağımızdır. Suyumuzu idareli kullanmamız gerekiyor.” DHA

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