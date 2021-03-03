Kabaktepe, AKP’ye ne zaman üye olduğunu söylemedi

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki akşam “Clubhouse” adlı sosyal medya mecrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, Kabaktepe’ye üç soru yöneltti. Saymaz, ilk olarak AK Parti’ye ne zaman üye olduğunu sordu.

“KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN ÜYE OLDU?”

Doğrudan bir tarih vermeyen Kabaktepe, şöyle konuştu:

* AK Parti’ye oy veren 20 milyon içinden bir tanesinin yarın AK Parti kademelerinde görev alma hakkı yok mu? Son 10 yılda tercihim sivil toplum kuruluşları oldu.

* TÜGVA, Maarif Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nde görev yaptım. Siyasal süreçte zihni ve fili olarak bulundum ama kurumsal görev almadım. Bu süreçlerden dolayı üye olup olmamam noktasındaki tartışmayı demokrasinin geriye gidişi olarak kabul ediyorum.

* O zaman partiler desin ki: Bize oy verebilirsiniz ama üye değilsiniz ve görev alamazsınız. Şöyle bir soru ile cevap vereyim: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye girdiğinde partiye üye miydi? Ne zaman üye oldu? Memur adam. Tabi ki olamayacak. Böyle bir tartışma gereksizdir.

“ERBAKAN HOCANIN VEFATUYLA SERÜVENİM TAMAMLANDI”

Saymaz, Kabaktepe’ye 2011 yılına kadar Saadet Partisi’nde kaldığını hatırlatarak, “O günlerde hangi eleştirilerden ötürü AK Parti’ye katılmadınız? Bugün hangi görüşleriniz değişti?” diye sordu.

Kabaktepe, şöyle dedi: “Ben Erbakan hoca ile çalıştım. Onun vefatı ile serüvenim tamamlandı. Erbakan ile ilişkim dolayısıyla devam ettiğim süreçti. Bir yerde bulunmuş olmanız ya da olmamanız onun her şeyini reddetmeniz veya kabul etmenizden kaynaklanmaz.”

AK PARTİ İSTANBUL’U NEDEN KAYBETTİ?

Saymaz, son olarak AK Parti’nin İstanbul’u neden kaybettiğini sordu.

Kabaktepe, şu yanıtı verdi: “Bu seçim CHP’nin ve Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı bir seçim değil. Dönemsel ve geçici bir şeydi. Kalıcı değildi. Bir seçimi kaybettik. İstanbul’u kaybetmedik. İstanbul’un sosyolojisi AK Parti’nin yanındadır. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecektir.”

LEBALEP KONGRE

Kabaktepe, bir başka izleyicinin “lebalep” parti kongrelerini sorması üzerine şunları söyledi: “İstanbul kongresinde sınırlı sayıda teşkilat mensubumuz en az iki metre sosyal mesafe olacak şekilde içeriye alındı. Coşku ortamında mesafeye zaman zaman dikkat edilemedi. Bundan sonra dikkat etmemiz noktasında bir tecrübe yaşadık. Heyecanla da olsa birtakım tedbirleri aksatmamamız gerekli.”