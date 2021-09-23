Kaderine terk edilen milyonluk tesise talip çıktı

Elazığ'da üç yıl önce 1 milyon TL'den fazla harcanarak inşa edilen Macera Parkı ve Zipline Parkuru Tesisi kaderine terk edilmişti. MHP'li Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, atıl bırakılan tesisinin belediyelerine devredilmesini talep etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 1 milyon 140 bin TL maliyetle yapılan ve 2019’da görkemli bir açılışla hizmete açılan Macera Parkı ve Zipline Parkuru Tesisi çürümeye terk edildi. Bekçisi dahi bulunmayan tesiste, ziyaretçilerin konaklayabilecekleri bungalov evleri ve kafeterya da kaderine terk edildi. Tesisin atıl bırakılmasından Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın da rahatsız olduğunu belirten Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, tesisinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“PARK ATIL HALDE BIRAKILDI BEKÇİ DAHİ YOK”

Geçtiğimiz günlerde tesisin son durumuyla ilgili SÖZCÜ'ye bilgi veren CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, “Macera Parkı, bir önceki dönemde ilimizde görev yapmış sayın Vali Çetin Oktay Kaldırım, tarafından hayata geçirilmişti ve bu proje de takdir edilmişti. Ancak sayın Kaldırım ilimizden ayrıldıktan sonra macera parkıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadı. Şu anda burası atıl vaziyette. Kaymakamlık yetkililerine sordum bekçisi dahi yokmuş. O parka gidilirken orman yolunu kullanmak zorundasınız ancak jandarma 1 Ekim’e kadar o ormana girişlerini de kapatmış. 2 yıl olmasına rağmen burası tam olarak bitmemiş. Bu parkın işletilmesi için bir ara bir kişiye ihale yoluyla verildi ancak ihale iptal oldu. O günden bugüne kadar atıl vaziyette bekliyor park” demişti.

“BU TESİSİN BELEDİYENİN TASARRUFUNDA OLMASI GEREKİR”

Milyonluk yatırımın atıl halde bırakılmasına tepki gösteren MHP'li Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, “Biz Sivrice Belediyesi olarak daha önce de dediğimiz gibi şimdi de her ortamda çözüm önerimizi dile getiriyoruz. Gerekli mevzuatı, işlemleri yapın ve bu tesisi Sivrice Belediyesi’ne devredin. Sivrice Belediyesi de orayı layıkıyla en güzel şekilde işletsin. Neticede orası Sivrice sınırları içerisinde Sivricelilere ait olan bir yer. Aksi takdirde orayı götürüp kişi ve şahıslara takılmaksızın söylüyorum. A şahsına b şahsına vereyim mantığıyla da kurtaramayız. Burayı mevcut neyse en azından mevcudu kullanıp değerlendirebilme yoluna gitmeliyiz. Ve bunu en iyi değerlendirecek Sivrice Belediyesi'dir. Bu alanların belediyenin tasarrufunda olması gerekir. Bu güzelliklerden insanlarımızı yoksun bırakmak kimsenin hakkı değildir” diye konuştu.

“VALİ DE RAHATSIZ”

‘Mesire alanını idare etmek, yönetmek, sahiplenmek, hizmet vermek, işletmek, bunları belediyeden başka kim yapabilir?' diye soran Gündoğan, “Oraya bir kamu bütçesi ayrılıyor, bir harcama yapılarak güzel şeyler yapılıyor. Bunlar yapılıp bitirildikten sonra işletilmesi gerekiyor. Oralardaki asıl sorunumuz işletilememesi. Orayı köylere hizmet götürme birimi işletemez. Oranın öyle bir yapısı yok. Ben işletirim mantığıyla Özel İdare’nin de yapması çok zor. Yıllardır böyle. O nedenle oraların sürdürülebilir şekilde işletilmesinin tek çözümünü Sivrice Belediyesi olarak görüyoruz. Biz belediye olarak daha önce de, resmî olarak da taleplerde bulunduk, yazışmalarımızı yaptık. Ancak ne yazık ki bize olumlu bir geri dönüş olmadı. Artık net bir sonuç bekliyoruz. Konuyu Elazığ Valimiz Sayın Erkaya Yırık ile de görüştüm. Kendisi de bu konudan oldukça rahatsız. İnşallah valimizin de girişimleriyle bu tesislerin belediyemize devredileceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.