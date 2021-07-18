Kadıköy’deki ‘AVM Gar’ planı iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılının Mayıs ayında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde Toplu Taşım Gar Sahası’na ilişkin imar planları hazırladı. Yaklaşık 65 bin 370 metrekareyi kapsayan planlama alanındaki parseller TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi’ne ait durumda…

Planla alana yeni hızlı tren terminalinin yanı sıra ticari ve kültürel yapılar da inşa edilecekti. Kadıköy Belediyesi o dönem, ulaşım ve gar alanıyla ilgisi olmayan bölgeye yeni trafik yükü getirecek kültürel alanlar ve ticari fonksiyonların planda yer almaması gerektiğini belirterek bölgedeki yeşil dokunun da betonlaşacağı uyarısında bulunmuştu. Tepki çeken plana Şehir Plancıları, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri odalarının İstanbul şubeleri tarafından iptal davası açıldı.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

İstanbul 13. İdare Mahkemesi davayı 29 Haziran 2021'de karara bağladı ve imar planları oybirliğiyle iptal edildi. İmar planlarının, planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldı. Mahkemenin iptal kararına esas olan bilirkişi raporunda da önemli tespitler yapıldı.

BİLİRKİŞİ: BELİRLİRSİZLİK VAR

Bilirkişi raporunda, imar planlarının “sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları ve ticari alanlar” gibi farklı özellikte kullanımlar içerdiğine dikkat çekilerek “Bu durum farklı nitelikteki bu kullanımların planlama alanının neresinde, ne kadar büyüklükte olacağını belirsizleştirmektedir. Plan, teknik ve ilke olarak belirsizlik içermeyen bir belgedir. Bu durum planlama ilke ve tekniklerine aykırıdır” denildi. Planda emsal yani inşaat hakkı değerinin alanın neresinde ne oranda kullanacağının da belirsiz olduğu belirtildi.

“YENİ TRAFİK YARATIR”

Planın ulaşıma etkilerine de dikkat çekilen bilirkişi raporunda projenin toplu taşıma güzergahlarının kesişim noktasında olduğu, Kadıköy'ün ana karayollarından olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nin planlama alanı içinden geçtiği, çevresinde de Kadıköy Belediyesi binası, evlendirme dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadı gibi yapılar bulunduğu anlatıldı.

Bölgedeki araç ve insan yoğunluğu yüksek olduğu, istasyonun günün her saatinde yaya ve taşıt trafiği yaşadığı belirtilerek “Metrobüs, Marmaray, Hızlı Tren ve karayolunun kesiştiği bu noktaya ek yapılaşma imkanı verilmesi ile bölgeye yeni trafik çekimi yaratılması söz konusu olabilecektir. Trafik ve yaya yoğunluğunun artacağı bu bölgede inşa edilecek 443 araçlık otoparkın giriş-çıkış trafiğinin bile önemli kuyruklanma yaratabileceği değerlendirilmektedir” denildi. Planlanan ulaştırma projesinin yapım gerekçelerinin sayısal göstergelerle anlaşılır bir şekilde ortaya konulmadığı da vurgulandı.