Kadınlar Şebnem Şirin’in fotoğrafıyla yürüdü
Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki törende gösterilerin ardından resmi geçit töreni yapıldı. Denizli Kadın Platformu geçit töreninde önceki gün Furkan Zıbıncı tarafından katledilen Şebnem Şirin’in fotoğrafını taşıdı.
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yılı resmi törenleri Valilik önünde gerçekleştirildi. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği törende ‘Yaşasın Cumhuriyet' tezahüratları yapıldı.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan araç üzerinde halkı selamladı. Atik'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
Daha sonra resmi geçit töreni düzenlendi. Askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları geçit törenine katıldı.
Denizli Kadın Platformu üyeleri geçit töreni sırasında önceki gün Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledilen Şebnem Şirin'in fotoğraflarını taşıdı.