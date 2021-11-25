Kadınların 25 Kasım eylemine polisten biber gazlı müdahale

Taksim İstiklal Caddesi'nde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle eylem yapan kadınlara, polis biber gazı ile müdahale etti.

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’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle İstanbul Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla ‘Kadınlara değil katillere barikat’, ‘Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor’, ‘Kadın cinayetleri politiktir’, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ sloganları atarak kadına karşı şiddete dikkat çekti.

POLİS BARİKAT KURDU

Kadınlar, daha sonra İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan Polis, İstiklal Caddesi’nin giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Kadınlar da polis barikatının önünde “Aç aç barikatı aç” sloganı atarak barikatın kaldırılmasını istedi.

Bir süre sonra açıklama yapan kadınlar, “Erkek egemenliğine, erkek devlet-şiddetine, yoksulluğa, işsizliğe, savaşa hukuksuzluğa, cezasızlığa, ayrımcılığa karşı isyandayız! Saldırılarınıza, engellemelerinize, yasaklarınıza rağmen buradayız” dedi.

GRUBA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Gruba dağılmaları yönünde uyarı yapan polis, daha sonra gruba biber gazı ile müdahalede bulundu.

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