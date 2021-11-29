Kaftancıoğlu’ndan Bakan Koca’ya teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Covid-19’a yakalanan anne ve babasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın destek gösterdiğini ifade ederek kendisine teşekkür etti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun anne ve babası Covid-19'a yakalandı.

Tedavi sürecinde aileye destek olanlara teşekkür eden Kaftancıoğlu, “Anne ve babamın COVID-19 hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, tüm sağlık emekçilerine de seslenip “Sonsuz teşekkürler” ifadesini kullandı.

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