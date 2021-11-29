Kaftancıoğlu’ndan Bakan Koca’ya teşekkür
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Covid-19’a yakalanan anne ve babasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın destek gösterdiğini ifade ederek kendisine teşekkür etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun anne ve babası Covid-19'a yakalandı.
Tedavi sürecinde aileye destek olanlara teşekkür eden Kaftancıoğlu, “Anne ve babamın COVID-19 hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, tüm sağlık emekçilerine de seslenip “Sonsuz teşekkürler” ifadesini kullandı.