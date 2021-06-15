‘Kanal İstanbul için sahte bir temel atma töreni yapılacak’

Tekin, “Kanal İstanbul'a değil, Kuzey Marmara Otoyolu'na ait bir bağlantı yolu için yapılacak köprünün temelini atacaklar. Kanal İstanbul' un temelini atacağız diye kimseyi kandırmasınlar” dedi. Tekin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yıllar öncesinde ihalesi viyadük olarak yapılmış, Sazlıdere Barajı üzerinden geçişi sağlayacak olan bir köprüyü sırf Cumhurbaşkanı'nın dediği olsun diye ‘çakma Boğaziçi' köprüsüne çevirmek için temel atma töreni hazırlığı yapılıyor. Örnek olarak söylüyorum; 3 liraya bitecek olan bu viyadük şimdi 10 liraya bitecek. Ortada kanal falan yok aslında. Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılacak olan bir viyadüğü Kanal İstanbul'a aitmiş gibi gösterip, sahte temel atma töreni diye millete yutturmak istiyorlar.”

CHP'li Gürsel Tekin, “Her açıdan ülkemizi tehdit eden Kanal İstanbul'la mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.