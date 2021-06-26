Erdoğan Kanal İstanbul’un maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz hayata geçirilmeyen Kanal İstanbul’un üzerinden geçecek Sazlıdere Köprüsü’nün temel atma töreninde konuştu…

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz.

* Rahmetli Menderes, Rahmetli Özal, Rahmetli Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz.

*Kanal İstanbul Projesi’ni bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye’nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin ilerlemesi biraz gecikti.

* Boğaz’da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde (1930’lar ve günümüz) gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi.

* Gemilerin karaya çarpması halinde hem kültürel miras zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş İstanbulluların hafızalarında Boğaz’da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri vardır.

* Z Kuşağı, tüm bu gençlere sesleniyorum. Tüm bu olanlar bitenler, 19-20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.

* Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre, İstanbul Boğazı’nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu.

* Müsilajla ilgili Marmara bakın ne durumda? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Gemi geçişlerine Boğaz’ı kapatamayacağımıza göre, yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik.

* Kanal İstanbul’a, İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız, İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

“BEREKETLİ BİR PROJE”

* Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları, depreme hazırlık için alternatif yerleşim alanları oluşturulması konusundaki eksiğimizi de kapatacaktır. Bu pek çok faydayı aynı anda sağlayacak bereketli bir projedir.

* Birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili ‘bize sorulmadı’ diye sızlanıyorsa da, projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun yürütüldü ve tamamlandı. Soruyorum; unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.

*Siz zaten bu ülkede bugüne kadar dikili bir ağacınız yok. Bu ülkede, sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık, aynen bugün Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız, orada da öyle çıldırdınız. Marmaray’da aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi .Ama yaptık.

*Avrasya Tüneli’ni yaptık, onun da önünüz kesmek istediniz. Osmangazi’yi yaptık, İstanbul-İzmir yolunu yaptık, onun da önünü kesmek istediniz. Biz sizi dinlemiş olsaydık, bunların hiçbiri yapılamayacaktı.

*Birinci köprüyü yaptık, bizden önceki büyüklerimiz, onların da önünü kesmek istediniz. Sizi dinlemiş olsalardı bugün ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacaktı ne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olacaktı. Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal

* Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bu, bir çeşme musluk takma töreni değil.

KANAL İSTANBUL PROJESİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Dünyada örnek kanallardan birisinin bugün temelini atıyoruz. Gemi boyutları ve trafik kapasitesi, Boğaz’daki trafiğin yüzde 99’unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği 21 metre olarak belirlendi.

* 350 metre uzunluğa kadar olan konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul’dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay iş değil. Toplamda 6 köprü inşa edilecek. Birisinin temelini bugün atıyoruz.

* 25 altyapı tesisinin tamamının da kanal geçiş projeleri, kanal kazısı başlamadan önce tamamlanacak şekilde hazırlandı. Karadeniz çıkışının hemen sağında konteyner limanı ve lojistik merkezi.

* Ülkemizin dış ticaretine bu da bir soluk getirecek. 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul’un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Belki de dünyanın en çevreci projesi olarak Kanal İstanbul hayata geçirilecektir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman bir duracaksın. ÇED raporlarını rahatlıkla verir, verebilir bakanlık, bunu da öğreneceksiniz.

KANAL İSTANBUL’UN MALİYETİ

* Kanal İstanbul’u yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle, 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Geçişlerden sağlanacak gelir ve diğer kazançlarla kendi kendini finanse edebilecektir.

* Gemilerden sağlanacak gelir, liman ve diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecektir.

*Devletin kasasından kesesinden 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşulacaktır.

*Mevcut sürecini nasıl adım adım takip ettiysek bundan sonra da hassasiyetle takibini sürdüreceğiz.

*Kanal İstanbul ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamdediyorum.

*Aziz milletim cumhuriyetin kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamleleri kısa sürede varlığını sürdüren zihniyet tarafından engellenmeye çalışılmıştır.

* Başlatılan projelerin önü bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğini billyoruz. Kim bu, evet CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir.

*CHP nasıl ön keseriz diye çalışmalar içindedir. Uçak yapan Nuri Demirağ’dan lokomotif geliştiren nice isimlere hazin hikayeleri milletimiz biliyor. Genç nüfus bunu bilmiyor.

* 19 yıl önce yaptıklarımızı da bilmiyor. Enerjide, sağlıkta, ulaşımda yaptıklarımızı bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor.

* İşte CHP’nin o engelleme politikalarının başlangıcı orası. Yeniden demiryolu inşasına başlayana kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam etti. Nuri Demirağ’ın uçaklarına izin vermeyecek fabrikanın kapısına kilit vurulmasına neden oldular.

* Rahmetli Menderes Vatan Caddesi’nin de bulunduğu bulvarları açarken “Buraya uçak mı indireceksiniz” diye karşı çıktılar.

“SÖKE SÖKE SİZDEN BU PARALARI ALIRLAR”

* Yatırımcıları tehdit ediyorlar. “Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız” diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar.

* Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden de bir yere varamazsın. Biz ülkemize eser kazandırma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.