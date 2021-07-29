Kanuni’nin doğduğu eve otomatik panjur kapı

Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği yaptığı sırada yaşadığı ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın 27 Nisan 1495'te doğduğu eve takılan kapı görenleri şaşkına çevirdi. Ortahisar ilçesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 15 yaşına kadar yaşadığı eve, garaj kapısı gibi yukarıya doğru katlanarak açılan panjur kapı sistemi takılması tepkiyle karşılandı.

KANUNİ VAKFININ ONURSAL BAŞKANINDAN TEPKİ

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı tarafından her yıl önünde Kanuni Haftası etkinlikleri düzenlenen eve takılan panjur kapıya vakfın Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Baki’de sosyal medya hesabından “Tarihe saygısızlık. Hemen kaldırılması gerekir” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Baki, panjur kapıdan bilgisi olmadığı söyledi. Çevre sakinleri ise bazı kişilerin camlı bölmeye girerek içki içtiklerini ve onları engellemek için kapının yaklaşık 1.5 yıl önce yapıldığını gündüz açık olduğu için fark edilmediğini ileri sürdü.