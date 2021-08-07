İstanbullular mağdur oldu… İBB faturayı kesti!

İBB’nin açılışını yaptıktan 6 ay sonra su ve izolasyon sorunu nedeniyle kapatılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun Mecidiyeköy İstasyonu’nda yüklenici firmaya kusurlu ve eksik iş nedeniyle cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattını, 28 Ekim 2020'de İstanbulluların hizmetine açtı.

Yoğun olarak kullanılmaya başlayan hattın Mecidiyeköy istasyonu, 7 Nisan günü bakım onarım çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Hat açıldıktan 6 ay sonra ortaya çıkan sorun, soru işaretleri yarattı.

TÜNEL YENİDEN YAPILIYOR

Edinilen bilgiye göre İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki kusurlu ve eksik işlerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması nedeniyle sözleşmeden doğan hakkını kullanarak bir dizi cezai yaptırım uyguladı.

Bu kusurlu işlerin ana kalemi, tünel içi izolasyon ve su sızıntısı problemleri oldu. Tünel içerisine beklenmedik yoğun su gelişi yapısal deformasyona neden olduğu için bölgedeki tünel inşaatı, yüklenici firma tarafından tekrar yapılmaya başlandı.

Yeniden yapılan tünel inşaatı için İBB tarafından ayrı bir ödeme yapılmayacağı öğrenildi.

Yüklenici firmaya ayrıca sözleşme tutarının belirli bir oranında ceza bedelinin de günlük olarak haziran ayından itibaren uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

YOLCU KAYBININ ZARARI DA TAHSİL EDİLECEK

Hattın Çağlayan-Mecidiyeköy arasının kapalı olması ve yolcuların diğer duraklara ücretsiz otobüslerle taşınması nedeniyle İBB'nin uğradığı maddi zararın, istasyonun kapandığı 7 Nisan'dan itibaren yüklenici firmadan talep edileceği öğrenildi.

Nisan ayından beri kapalı olan istasyonun ekim ayının sonunda açılmasının planlandığı belirtildi. Hattın yüklenicisi, Gülermak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu.

2 AYRI İHALE DÜZENLENDİ

Bu hat için İBB tarafından 2013 ve 2015 yıllarında iki ayrı ihale düzenledi. 2013'te düzenlenen “Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Depo – Bakım Sahası ve Depo Bağlantı Hatları İnşaatı” ihalesini 849 milyon 440 bin TL'ye Gülermak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu kazandı.

Hattın Mecidiyeköy-Kabataş kısmı ve tüm hattın ince işler ile elektromekanik sistemleri temin, montaj ve işletmeye alma işleri için de 2015'te açılan ihaleyi 369 milyon avro bedel ile Alsim Alarko aldı.