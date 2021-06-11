Karakolda şüpheli ölüm Meclis gündeminde

İstanbul'da özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın, mesai arkadaşı B.U.'nun bir polis memuruyla tartışıp gözaltına alınması üzerine 5 Haziran günü 22.30 sıralarında Esenyurt Karakolu'na gittiği ve burada yaşanan tartışma sonrasında 11 polis tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti.

“11 POLİS TARAFINDAN DÖVÜLDÜ”

Söz konusu iddiayı Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde Birol Yıldırım'ın, arkadaşı için gittiği karakolda bulunan rütbeli bir memurun, “Bu arkadaşı da alın içeri” talimatıyla 23.30 sıralarında gözaltına alındığı, yönetmeliğe aykırı olarak doktor kontrolü için hastaneye sevk edilmediği iddiasını dile getiren Antmen, “Tanık anlatımlarına göre, gece 01.00 sıralarında sivil kıyafetli bir kadın, ‘Nabzı yok' diye bağırmış, 15 dakika sonra karakola ambulans gelmiştir. Ambulans 45 dakika kadar karakolda kaldığı, bu sırada sağlık görevlilerinden birinin, ‘Ex olmuş' (ölmüş) dediği duyulmuştur. Ambulansın, Yıldırım'ı almadan karakoldan ayrıldığı, bir polis memurunun karakoldan dışarı çıkarak, ‘Birol Yıldırım'ı tanıyan var mı? Kendisi polise şiddet uyguladı' diye bağırdığı ifade edilmektedir” dedi.

“VALİLİK: BİROL YILDIRIM BEKLERKEN FENALAŞTI”

03.00 sıralarında ise görevli savcının karakola geldiği, kısa bir süre sonra bir polisin karakoldan dışarı çıkarak tanıklara, “Birol Yıldırım vefat etti. Başınız sağ olsun” dediği aktarılan önerge şöyle devam etti:

“Yıldırım'ın cenazesinin yakınlarına teslim edildiğinde, burnunun darp nedeniyle göçmüş olduğu, burnundan, gözlerinden ve kulaklarından kan geldiği ifade edilmiştir. İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten yapılan açıklamada ise Yıldırım'ın ‘odada bekletildiği sırada fenalaştığı' belirtilmiştir. Görevli savcının hazırladığı olay yeri keşif ve görgü tutanağına göre, karakoldaki polisler Yıldırım'ın öldüğü bilgisini savcıya gece 01:36'da vermiş ancak savcı olay yerine saat 3:00'da gitmiştir.”

CHP’li vekil İçişleri Bakanı Soylu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Birol Yıldırım'ın 11 polis tarafından dövülerek öldürüldüğü doğru mudur? Doğruysa bu 11 polis görevlerinden alınmış mıdır? Bu polislerin şu anki akıbeti nedir? Konuyla ilgili idari ve hukuki soruşturma ne aşamadadır?” diye sordu.