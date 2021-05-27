Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a üslup çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretinde karşılaştığı provokatif olaylara değinerek, “Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerine İYİ Parti, CHP, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti’den yükselen tepkilerin ardından Saadet Partisi’nden de tepki geldi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Erdoğan’ın o sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

*İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesine yaptığı ziyaretin öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler siyasette yeni bir gerilim ve tartışmaya neden olmuştur.

*Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isterim ki siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, rakipleridir.

*Siyasi liderler ise üslup ve yaklaşımlarıyla topluma öncü ve örnek olması gereken kişilerdir.

*Bu çerçevede siyasette rekabetle birlikte nezaketi de inşa etmek hepimizin öncelikli görevidir.

*Elbette buna en fazla özen göstermesi gereken temsil ettiği makam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanıdır.

*Milletimizin moral ve motivasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde; seçmeni rencide edici ve toplumu kutuplaştırıcı söylemlerin ne ülkemize ne de milletimize faydası yoktur.

*Saadet Partisi olarak rekabete evet diyor ama tehdit eden, kutuplaştıran, düşmanlaştıran dili reddediyoruz.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının bugün Sayın Akşener'e yönelik sarf ettiği; “Daha neler olacak neler, bunlar daha iyi günler” ifadesi üstlendiği makamın sorumluluğundan çok uzaktır.

*Sayın Erdoğan'ı bu dil ve yaklaşımı bir an evvel terk etmeye ve temsil ettiği “Cumhurbaşkanlığı makamına” yakışır bir üslup ve yaklaşım ortaya koymaya davet ediyoruz.

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