Karşılaştırmamak için mitingi yasakladılar!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı miting krizinin perde arkasını anlattı... CHP’nin Mersin’de miting yapmak istediği yere izin verilmedi. Oysa aynı yerde Erdoğan halka seslenmişti. Vahap Seçer, Erdoğan’ın alanı dolduramadığını belirtti. CHP’nin mitinginin ise görkemli olacağını söyledi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'n da yapmak istediği mitinge valiliğin izin vermemesinin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun mitingindeki kalabalığı karşılaştırmamanın yattığı öne sürüldü. Bu iddiayı gündeme getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Miting yapmamız engellenmek istenen meydan belediyemizin de tapulu malıdır” dedi.

CHP'nin düzenleyeceği mitingde Mersinlilere 3 Ocak'ta 13 km'lik metro inşaatının temelinin atılacağı müjdesi de Kılıçdaroğlu tarafından verilecek. Ayrıca 17 km'lik raylı sistemin de temelinin atılacağı duyurulacak.

NASIL KARAR VERİLDİ?

Mitingin Mersin'de yapılması kararı genel merkez tarafından kararlaştırıldı. Başkan Vahap Seçer, “Mersin miting için iyi bir tercih oldu. En muhalif yer, CHP'nin de en güçlü olduğu kalesi durumunda olan ildir” dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül 2021'de açılış adı altında miting düzenlediğini belirten Seçer, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine şunları söyledi: “Cumhuriyet alanı Mersin Belediyesi'nin tapulu arazisidir. Mersin'de miting alanları belli ama AKP miting alanı yeri olarak belirlenmeyen Cumhuriyet alanında miting yaptı. Aynı yerde CHP de miting yapmak istedi. Vali, CHP'nin o meydanda miting yapmasına izin vermedi. Valiliğin yaptığı devlet adamlığına yakışmadı. İl başkanımız sonunda her zaman miting yapılan Mersin Tevfik Gür Stadı'nın yanındaki alanda miting yapmayı kabul etti. Hangi şart olursa olsun mitingimiz görkemli olacak.”

‘HINCAHINÇ DOLACAK'

Başkan Seçer 4 Aralık'ta yapılacak mitingler için Cumhuriyet Meydanı'nın CHP'ye verilmemesini şu gerekçeye dayandırdı: “Aynı meydanda miting yapmamıza izin verilseydi ertesi gün Erdoğan'ın yaptığı mitingle Kılıçdaroğlu'nun mitinginin fotoğraflarını yayınlayacaktık. Erdoğan'ı mitinginde alanın 4'te 1'i ancak doldurulmuşken Kılıçdaroğlu'nun da aynı alanın tamamının hıncahınç dolu olduğu görülecekti. Aynı meydanda iki mitingin karşılaştırılmasını da engellemiş oldular. Şunu da söyleyebilirim ki gösterilen yeni miting alanının da dolup taşacağına tanık olacağız.”

‘Ahlaktan yoksun, yalan söylemeye de utanmıyor'

CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginin engellenmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Burası 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi. Ancak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslendiği ve muhalefeti eleştirdiği açılış adı altında düzenlenen mitinginden bahsetmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bakan Soylu'ya sert yanıt vererek, “Partili Cumhurbaşkanının siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakanına bakın… Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş! Yalan söylemeye de utanmıyor!” ifadelerini kullandı. (SÖZCÜ)