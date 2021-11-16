Kayınvalide ve kayınbirader katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Kayınvalidesi ile kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe (37), tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi’nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi’ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gencel Kıltepe, bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi’nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencel Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi (32) aynı gün, Gülizar Özçiftçi (64) ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLENLERE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM

Çorum 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Eski savunmasını tekrar eden Gencel Kıltepe, “Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim. Ölenler için üzgünüm, ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Takdir yüce mahkemenindir” dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanığın, Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi’yi tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi de tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık cezaevine götürülürken, mahkeme çıkışı ise taraf yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

ADALET YERİNİ BULDU

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Çorum Kadın Meclisi Üyesi Avukat Burçin Solmaz Polat, kadın meclisleri olarak davayı başından beri takip ettiklerini belirterek, Her ne kadar mahkemece Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun katılma talebi kabul edilmemişse de biz aileye olan desteğimizi her zaman sürdürmeye ve kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet yerini buldu. Maalesef bir kadın ve oğlu hayattan koparıldı. Başka cinayetler olmasın diye mücadelemiz sürecek dedi.

RAHAT UYUYUN

Gülizar ve Serkan Özçiftçinin yakını Selfinaz Türkmen de, Çok şükür gün yüzü göremeyecek. Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Serkan. Rabbime yalvardım, adalete sığındım. Gülizarın ve Serkanın da kanı yerde kalmadı diye konuştu.

CAYDIRICI BİR CEZA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Özçiftçi ailesinin avukatı Rıdvan Çam ise, Sanık 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına ve 2 kez de 14 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Verilen karardan çok memnunuz. Adaletin yerine geldiğini düşünüyoruz. İyi hal verilmeyen bu caydırıcı cezanın bundan sonraki kadın cinayetlerine de engel olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet tecelli etti, mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz diye konuştu.

DHA

İlginizi Çekebilir Kayınvalide ve kayınbiraderini öldürdü, savunması şaşırttı