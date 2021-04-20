Kayıp atlarla gündeme gelmişti, istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada “İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adalar’da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı İBB Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona ermişti.

İBB, Adalar’da 277 adet tescilli fayton plakasını 300’er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4’er bin liradan satın almaya karar vermişti.

İBB satın aldığı bin 177 atı sahiplendirmeye başlamıştı. Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 100 atın akıbeti tartışma konusu olmuştu…