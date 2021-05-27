Kayyum, belediye binalarını TÜGVA’ya tahsis etmiş

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Silvan Belediyesine kayyum olarak atanan kaymakam Murat Öztürk'ün, belediyeye ait olan Dr. Zeki Tanrıkulu Halk Kütüphanesi ve Meya Kadın Danışma ve Dayanışma merkezi olarak kullanılan eski belediye binasını 5 yıllığına AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA'ya tahsis ettiğini iddia etti.

“TÜGVA YÖNETİCİSİ AKP'NİN İLÇE YÖNETİMİNDE”

TÜGVA yöneticisinin AKP'nin ilçe yönetiminde olduğunu ifade eden CHP Diyarbakır il Başkanı Gönül Özel, “Silvan Belediyesine ait olan ve Kütüphane ve Kadın Merkezi olarak kullanılan eski belediye binası, kayyum Murat Öztürk tarafından 5 yıllığına AKP'ye yakınlığıyla biline TÜGVA'ya tahsis edildi. Zaten TÜGVA'nın yöneticisi de daha önce AKP'nin ilçe gençlik kolları başkanı ve şuanda ilçe yönetim kurulu üyesidir. Şu anda TÜGVA'nın tabelası daha asılmamış ancak AKP'nin gençlik örgütü şuanda belediyeye ait yeri kullanmaya başladı.

Kütüphane ve Kadın Merkezi olarak kullanılan bir yerin kapatılarak TÜGVA'ta tahsis edilmesi çok yanlış bir harekettir. Sosyal belediyeciliğin en önemli hizmetlerinden biri olan eğitim ve kadınlara yönelik çalışmaların yapıldığı bir yerin kapatılması sözün bittiği yerdir. CHP olarak kayyumun bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve o binayı tekrar Kütüphane ve Kadın Merkezi olarak hizmete açılması çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYE BİNASI HALKINDIR”

Halk Kütüphanesi ve Kadın Dayanışma Merkezi olarak kullanılan eski belediye binasının tahsis edilmesi iddiasıyla ilgili konuşan DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ise, “Silvan Belediyesi'nin eski binası olan daha sonra Dr. Zeki Tanrıkulu Halk Kütüphanesi ve Meya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Silvan Kayyımı tarafından TÜGVA'ya tahsis edilmiştir. Tereddütsüz bir şekilde şunu ifade etmek gerekir ki tahsisi yapılan belediye binası halkındır, sorgusuz sualsiz vakıflara devredilemez.

Özellikle öğrencilere ve Silvan halkına tahsis edilmiş kütüphanenin ile yine kadınların eğitimine ve çeşitli kurslar alarak toplumsal hayata katılımlarına tahsis edilmiş bir dayanışma merkezinin kapatılması bu açından kabul edilemezdir. Bundan dolayı aşağıdaki sorularımıza yanıt verilmesi elzemdir.

Söz konusu taşınmaz ne kadar süre için, hangi bedel karşılığında tahsis edilmiş veya devredilmiştir? Söz konusu vakıf taşınmazı hangi amaçlarla kullanmaktadır? İş bu tahsis edilme gerekçesi nedir? Silvan Belediyesi ile TÜGVA'nın ortak yürüttükleri proje mevcut mudur? Mevcutsa söz konusu projeler nelerdir?” ifadelerini kullandı.