Kayyum tarafından dikilen ve tepki çeken heykeller kaldırıldı

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller dikilmiş ve CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır il başkanları olmak üzere birçok kişiden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine tepki gelmişti.

SÖZCÜ'ye konuşan DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, tepkiler üzerine büyükşehir belediyesi tarafından tekrar düzenlenmesi için heykellerin kaldırıldığını açıkladı.

“KAMU ZARARI VAR İSE SORUŞTURULMALI VE GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”

Heykellerin kaldırılmasına ilişkin konuşan DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, “Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtmayan, estetikten yoksun ve herhangi bir anlama karşılık gelmeyen heykellerin kaldırılmasına sevindik. Ancak bundan da öte Şehrin idarecilerinin bu tür meselelerde kamuoyundan gelen seslere/eleştirilere tepkisiz kalmamaları bence daha önemli.

Ayrıca yıllardır yerel yönetimler ile ilgili söylediğimiz bir hususun da önemi bir kez daha çıkmıştır. Bu husus da, şehri ilgilendiren konularda yapılacakların o şehrin dinamikleri ile konuşulması, tartışılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ne kadar önemli olduğudur.

Sadece bir kişi ya da kurumun şehirde yapılacaklar konusunda karar verme yetkisine sahip olmasının veya bunun aksinin yapılmamasını sonuçlarını hep beraber görmüş olduk. Bu heykellerin kaldırılmasında gösterilen tutumun sürdürülmesi bu açından önemlidir. Ayrıca bir kamu zararı var ise de bu heykeller ile ilgili bunun da soruşturulması ve gerekli adımların atılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.