Kayyumun uyarılara rağmen diktirdiği palmiyeler kurudu

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Ziraat Odalarının tüm uyarılarına rağmen kentin birçok noktasına palmiye ağacı diktiğini ve ağaçların kısa bir süre sonra kuruduğunu söyledi. Ülsen, palmiye ağaçlarının satın alımlarında ve dikimlerinde yüksek ücretlerinin verildiğine dair bilgi aldıklarını kaydetti.

“İKLİME UYGUN OLMAMASINA RAĞMEN PALMİYE AĞACI DİKTİLER”

Diyarbakır iklimine uygun olmamalarına rağmen 2011-2013 yıllarında dikilen palmiyelerin kuruduğunu belirten DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, “Diyarbakır'da 2011-2013 yılları arasında da buna benzer iki girişim oldu ancak palmiye ağaçları kurudu.

Aradan 7 yıl geçince belediye tekrar palmiye ağaçları dikmeye başladı. 2021 yılının mart ayında belediye 170 adet palmiye ağacı dikmiş. O dönem palmiye ağaçlarını diktiği zaman Ziraat Odaları, palmiye ağaçları Diyarbakır'ın iklimine uygun olmadığını ve palmiye ağaçlarının kuruyacağını söylediler ama buna rağmen palmiye ağaçları dikildi. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra gördük ki uzmanların söyledikleri doğru çıktı. Diyarbakır'ın iklimiyle palmiye ağaçlarının dikimi uygun değil. Burada meselenin iki yönü ön plana çıkıyor, bu ağaçlar birilerine rant sağlama amacıyla yapılmış bir şey mi ve bu palmiye ağaçları dikimi yapılırken gerekli bilimsel araştırmalar yapıldı mı yapılmadı mı meselesi var.

Anladığımız kadarıyla bir çalışma yapılmamış yada yapıldıysa da kamuoyuyla paylaşılmamış. Aldığımız bilgilerde bu palmiye ağaçlarının yüksek ücretle getirildiği dikimlerinin yüksek bir ücretle yapıldığına dair bilgilerimiz var” diye konuştu.

“KAMU ZARARININ OLUŞMASINA KİMLER MÜSAADET ETMİŞTİR?

Palmiye ağaçlarının alım süreçleriyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen Ülsen, “Yaşanan bu durumdan bir kamu zararı oluşmuştur bu kamu zararının oluşmasında kim ya da kimler müsaade etmiştir? Palmiye kaça alınmıştır, dikimi için ne kadar bir ücretle anlaşılmıştır, ihale açık usul mü kapalı usul mü yapılmıştır?

Bu kamu zararının giderilmesini istiyoruz bunun içinde bütün ihale sürecini açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz. Ama şöyle bir korkumuz var ne yazık ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar sormuş olduğumuz hiçbir soruya cevap vermediği için bu soruya da büyük bir ihtimalle cevap vermeyecektir. Ama bizim aldığımız bilgiler bu palmiyelerin yüksek ücretle getirildiği dikimlerinin yüksek bir ücretle yapıldığına dair bilgilerimiz var” ifadelerini kullandı.