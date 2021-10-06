Kazada bacağı kesilen kamyon şoföründen AKP’li Yavuz’a tepki

Kamyon şoförü Osman Kaplan, geçen Haziran ayında, içinde AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un bulunduğu bir otomobilin kendisine çarptığını, kaza sonrası bacağının kesildiğini, yardım sözü veren Yavuz’un 4 aydır kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Latif SANSÜR

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AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a ait, kendisi, danışmanı ve şoförünün içinde olduğu otomobilin kendisine çarptığını, kaza sonra ayağının kesildiğini söyleyen kamyon şoförü Osman Kaplan, kendisiyle ilgilenmeyen Yavuz'a tepkisini dile getirdi. Bacağının diz üstünden kesildiğini söyleyen 56 yaşında, 35 yıllık kamyon şoförü Kaplan, “Kazadan sonra beni ambulansa bindirip hastaneye göndermişler. Ben hastanede canımla uğraşırken tutulan tutanakta tüm suç bana yüklenmiş. Sonra yıllarına devam edip gitmişler. İnsan bir arar, bir sorar. Bu nasıl vicdan” dedi.

“TUTANAKLARDAN ARACIN YAVUZ'A AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

10 Haziran günü kamyonuyla Eskişehir'in oğlakçı köyü yakınlarında seyir halindeyken, arkadan gelen araçların uyarısıyla kasadaki kolilerin düştüğünü fark ettiğini söyleyen Osman Kaplan, ondan sonraki gelişmeleri SÖZCÜ muhabirine anlattı. “Kamyonu güvenlik şeridine çektim, dörtlüleri yakıp kolileri almaya yürüdüm. Gelen bir otomobil bana çarptı. Gözümü açtığımda Polatlı Devlet Hastanesindeydim. Oradan Şehir Hastanesine sevk edildim. Otomobil ayağımın üstünden geçtiği için, doku kaybı oluşmuş, diz altından kesildi. Yara kangrene dönüşünce 15 gün sonra GATA'da diz üstünden kesildi. Olay yeri tutanaklarından bana çarpan aracın, Metin Yavuz'a ait şoför Mesut A.'nın kullandığı, içinde Yavuz ve danışmanının bulunduğu otomobil olduğunu öğrendim” dedi.

10 DAKİKALIK ZİYARET

Hastaneden taburcu olacağı gün Yavuz ve yanındakilerin hastaneye 10 dakikalık bir ziyaret yaptığını söyleyen Kaplan, “Bana hiç canını sıkma her zaman yanındayız dediler. Ben de hastaneden çıktıktan bir süre sonra meclisteki telefonundan ulaşmaya çalıştım. Danışmanına bir tekerlekli sandalye almalarını istedim. Emekli olmamı sağlayın, biraz da vergi borçlarım var yardım edin dedim. Danışman beni azarladı.Bir daha ne ben ne de onlar aradı” diyerek 4 aydır işsiz olduğunu, en büyüğü 16 yaşında olan 3 çocuğu ile perişan olduğunu söyledi.

“HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK?”

Yavuz ve beraberindekilerin bir kediye, köpeğe çarpar gibi hiçbir şey olmamışçasına çıkıp gittiklerini öne süren Osman Kaplan, “Suç kimdeyse önemli değil. Bir kaza olmuş, vicdanen bir sorumluluk yok mu? Ayağım, kopmuş, ölmüşüm hiç umursamamışlar. Ambulansa bindirip gönderdikten sonra tutanak tutup yollarına devam etmişler. 35 Yıllık şoförüm, bırakın insanı, yolda yaralı kedi köpek görsem durum kenara alıyorum. Ben bir insanım, biri ilgilense ne olurdu. İnsan bir ilgilenir, bir arar sorar, geçmiş olsun der. Bu adam aç mı, susuz mu, kimsesi var mı, yok mu, bakılacak bakılmayacak mı, öldü mü ölmedi mi hiç umursamışlar. İnsanlık öldü mü? Birkaç kilo sebze meyve alsa ziyarete gelse, bayramda hiç olmazsa bir telefon etse ne olurdu” diyerek kazanın hayatını kararttığını söyledi.

“KAZA SONRASI TALİHSİZLİKLER PEŞİMİ BIRAKMADI”

İşsiz, çaresiz bir halde geçen 4 ayda ekonomik olarak çok sıkıldığını söyleyen Kaplan, kaza sonrasında talihsizliklerin peşini bırakmadığını belirti. Kaplan, “Parasız kalınca bir şoför bulalım, kamyonda çalışsın, hiç olmazsa bir gelirim olur dedim. 10 gün önce Ümit A. isimli şahısa 06 HC 1243 plakalı kamyonunu verdim. Yük alıp gitti, o günden bu yana ondan da haber alamıyorum. Şansızlık üst üste geldi covid-19 virüsü kaptım. Kamyonumun kayıp olduğunu bildirmek için polise telefon ettim. Karakola gitmemi aksi taktirde işlem yapamayacaklarını söylediler. Şimdi 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum” dedi.