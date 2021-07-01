Kemal Kılıçdaroğlu: 13 tane uçakları, lüks arabaları mı var? Hepsini satacağım

Atakum ilçe binası önünde toplanan yaklaşık 4 bin kişiye konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ülkeye adaleti getireceğini ve istihdam yaratmak için çalışacağını söyledi.

“UÇAKLARI SATACAĞIM”

Partiye katılan 2 bin kişini rozet takma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Sizlere hizmet edeceğim. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset cep doldurma işi değildir. Siyaset halka hizmettir. Halka hizmettir. Bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. Herkes evinde huzur içinde yaşacak. Çok sorunlarımız var biliyorum.

* Büyük sorunlar var biliyorum kasada para kalmadı biliyorum. Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim.

* Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları.

* Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim.

* Adaletin olmadığı yerde evlerde huzur yoktur. Adaletin olmadığı yerlerde fiyatları alabildiğine gider, birilerinin sarayında lüks vardır. Hiç endişeniz olmasın.

“BİR İMZA İLE İHYA EDECEĞİM”

Kaldırılan İstanbul Sözleşmesine de değinen Kılıçdaroğlu, “Kadına kim şiddet uyguluyorsa karşısında bu kardeşinizi bulacak. İstanbul Sözleşmesi bir imza ile kaldırdılar bir imza ile ihya edeceğim” diye konuştu.