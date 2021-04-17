Kemal Kılıçdaroğlu: Saray’ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bir video paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu, “Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” ifadelerini kullanmıştı.

“O DOLAP KAPAKLARININ ARKASINDA İÇ HUZUR VAR”

Videonun ardından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz” dedi.

“TROLLERİME BAŞARILAR DİLERİM”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımın devamında ise “Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray’ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.