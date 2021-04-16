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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir tepki daha: Yok yok yok

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok" dedi.

Güncellenme: 17:14, 16/04/2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir tepki daha: Yok yok yok

Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

“Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz” ifadelerinin yer aldığı yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

“KİME DANIŞTIN EY İKTİDAR?”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından düzenlemeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ilk paylaşımında “Yine bir geceyarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” demişti.

“GENÇLERE TAHAMMÜLLERİ YOK BUNLARIN”

Kılıçdaroğlu, ikinci paylaşımında ise konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye'nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!” ifadelerini kullandı.

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