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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Buket Aydın’a gülme göndermesi: Güzel gülmeniz bize şans getiriyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan Koltuk programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, programın başında 2019 yerel seçimleri sırasında "İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız" sözlerini gülerek karşılayan Buket Aydın'a göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden. Güzel gülmeniz bize şans getiriyor" demesi gülüşmelere sahne oldu.

Hakan KAYA
Güncellenme: 21:40, 09/04/2021
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Haber Global’de yayınlanan Koltuk programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, programın başında 2019 yerel seçimleri sırasında “İstanbul ve Ankara’yı kazanacağız” sözlerini gülerek karşılayan Buket Aydın’a göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden” dedi. Karşılıklı gülüşmelerin yaşandığı diyalogda, Aydın, “Ben gülünce kızıyorlar ama, kızmasınlar. Gülerek başlayalım, gülerek devam edelim” yanıtını verdi.

“BURSA’YI DA ALACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu ise şöyle devam etti:

* Güzel gülmeniz bize şans getiriyor onu da ifade edeyim. Sizinle diyalogdan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa’yı da alacağız.

* Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

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Yayınlanma Tarihi:21:34,