Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Can Yılmaz’a yanıt

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz, sosyal medya hesabından CHP resmi Twitter hesabını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabını etiketleyerek bir soru yöneltti.

Can Yılmaz, paylaşımında “Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde ‘vergi yükü’nedeniyle, ‘lüks ve pahalı’ olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ

Can Yılmaz’ın paylaşımında yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi” dedi.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak” ifadelerine yer verdi.

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