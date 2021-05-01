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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çocuklara mesaj: Eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğunuz bir Türkiye için mücadele ediyoruz

Memleketi Tunceli'deki çocuklara kitap gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine teşekkür videosu yayınlayan çocuklara, "Sizlerin dünyadaki akranlarınız gerisinde kalmadığınız ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğunuz bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Unutmayın ki; ben de o topraklardan yetiştim" mesajını verdi.

Güncellenme: 22:40, 01/05/2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki iki çocuğa kitap gönderdi. Çocuklar da kamera karşısına geçerek Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

“GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba aracılığıyla paylaşılan videoya yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Beren ve Bedirhan, mesajınızı aldım. Ben de gözlerinizden öpüyorum. Sizlerin dünyadaki akranlarınız gerisinde kalmadığınız ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğunuz bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Unutmayın ki; ben de o topraklardan yetiştim” dedi.

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